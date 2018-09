Pour leur première rencontre côte à côte, les deux attaquants du Sporting ont déjà montré une belle complémentarité

Ils se connaissaient depuis deux jours à peine. Mais cela ne s’est pas vu. Samedi, face à Mouscron (3-1), pour leur première rencontre côte à côte, Adama Niane et Jérémy Perbet ont déjà fait preuve d’une belle complémentarité.

"Dès le premier entraînement, on s’est bien entendu", expliquait Niane, arrivé de Troyes la semaine dernière, après le match, lors de son premier passage en zone mixte sous la vareuse zébrée. "J’ai vite compris comment il jouait et je me suis adapté. Les mots du coach m’ont également aidé."

(...)