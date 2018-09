Charleroi retrouve les principes de jeu chers à Felice Mazzù et ça fonctionne.

Ce Charleroi a peut-être vraiment une chance d’accrocher les playoffs I. Certainement en faisant le spectacle (la première mi-temps a été une purge) mais grâce à un retour à l’organisation qui a fait sa réussite dans un passé récent.

On s’est longtemps posé la question : comment les Zèbres pourront-ils faire sauter le verrou lokerenois ? La solution a été trouvée en début de deuxième mi-temps avec un pressing haut qui a poussé la défense de Lokeren à la faute.

On oubliera que ce but vient d’une phase confuse et on retiendra le travail collectif qui a manqué avant la pause. Les Carolos ont trop longtemps attendu dans leur camp pour récupérer le cuir et partir en contre.

(...)