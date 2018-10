Actuellement, Charleroi ne peut pas revendiquer une place dans les playoffs 1

On se doit d’être honnête avec vous. Se rendre un vendredi soir à Bruges pour suivre une rencontre entre le Cercle et Charleroi ne représente pas, sur papier, l’activité la plus excitante pour entamer un week-end. Alors que le Jan Breydel est rempli à ras bord et hyper bouillant quand le Club y évolue, on perd quelque peu nos repères quand ce stade est quasiment vide et vibre seulement au son d’une vieille sirène actionnée par le courageux kop des Vert et Noir.

Et ce n’est pas la première mi-temps de ce vendredi soir qui allait nous faire regretter notre idée de départ et penser qu’on aurait été mieux dans son divan avec ses enfants à regarder la finale de Ninja Warrior. La raison ? Enfin, les raisons ? Le football lent et stéréotypé proposé par les deux équipes qui ne parvenaient pas à prendre en défaut des défenses bien en place. Seul Xavier Mercier offrant quelques étincelles à la rencontre. À cela, il fallait ajouter un festival de mauvaises passes et des occasions qui se comptaient sur les doigts d’une main.

(...)