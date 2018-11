Buteur contre le Club Bruges, Massimo Bruno souhaite enfin lancer sa saison.

Cela va bientôt faire trois mois qu’il a débarqué à Charleroi, un peu à la manière d’un messie.

"Massimo Bruno, le gros coup carolo du mercato", titrions-nous d’ailleurs le lendemain de sa signature, sur le gong, le 31 août.

Huit matchs, un assist et un but, qui a offert la victoire contre le Club Bruges, plus tard, le médian belge ne cache pas son insatisfaction. "Je n’ai pas encore répondu aux attentes", précise-t-il avec beaucoup de lucidité. "Ce but face à Bruges est arrivé à un moment où tout n’était pas simple."

Et pourrait bien lancer sa saison, tout en faisant taire les critiques qui étaient apparues le concernant.

Massimo, avez-vous été touché par ces critiques ?