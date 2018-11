Stade du pays de Charleroi. Salle de presse. Le repas de midi vient de se terminer et Dorian Dessoleil est le premier arrivé pour répondre aux sollicitations de la presse. "J’ai rendez-vous avec Télésambre. Et toi, tu attends qui ?" On lui répond : "Adama Niane." Le défenseur se marre. "Tu peux encore attendre à mon avis, il est toujours le dernier."

Pourtant, quelques secondes plus tard, le joueur de 25 ans débarque, avec un large sourire aux lèvres. "Je suis bien à l’heure, cette fois. Ça va tranquille ?", nous demande-t-il.

Bien merci. Et vous, ça a l’air d’aller malgré la défaite à Ostende, vendredi dernier ?

"Personne ne peut m’enlever ma joie de vivre, hein. C’est important de garder le sourire. Le principal, c’est la santé. Après, oui, on vit une période compliquée sportivement. Mais c’est notre métier. Même les grandes équipes peuvent traverser de moins bonnes périodes. Le championnat est long, on n’est même pas à la moitié. Il ne faut pas se mettre de pression pour rien. On a bien parlé avec le coach après la défaite de vendredi. Et maintenant, on est déjà focalisé sur Bruges."

