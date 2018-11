S’il ne faut pas courir, il veut bien faire le job et reprendre le rôle de numéro 10 d’Anderlecht. Pär Zetterberg déconne en fin de conversation. La vista du Suédois est encore là mais l’âge aussi.

La boutade traduit tout de même un malaise. L’ancien meneur de jeu, devenu légende du club, a mal à son Anderlecht. Il ne reconnaît plus le club qu’il a tant aimé et aidé. "Et pourtant, nous avons aussi connu des crises sportives à mon époque."

Comment jugez-vous ce qui s’est passé jeudi ?

"Tout le monde était déçu. Franchement, depuis les tribunes, on sentait la peur sur le terrain. Tu sens que les joueurs ont peur de rater tant ils sont en manque de confiance. Les résultats ont atteint la confiance et c’est logique. Conséquence : ils réfléchissent trop à chaque geste qu’ils posent."

(...)