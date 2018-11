Quand le joueur le plus acclamé du stade est dans l’autre camp et que Lokeren, l’équipe la plus en crise de D1 et qui trustait la dernière place du classement, conclut un match nul en étant totalement déçue, c’est que la crise est profonde à Anderlecht.

Éternel baromètre du niveau du club, les sifflets du public ne trompent personne : le niveau de jeu affiché est affligeant et indigne du prix payé par les abonnés. "Je ne peux que donner raison au public" , soupire Vanhaezebrouck. "Ils ont le droit de siffler et je les comprends totalement. J’avais protégé mes joueurs contre Saint-Trond, car je considérais que les supporters avaient été durs. Mais tout ça, c’est terminé."

(...)