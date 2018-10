Anderlecht Vanhaezebrouck ne peut pas (encore) compter sur ses gamins Christophe Franken

L’entraîneur voudrait voir plus de jeunes avec l’ADN du RSCA dans son onze. Mais seul Kayembe et peut-être Dhaouholou peuvent être une solution à très court terme.



Au vu des résultats et des prestations parfois catastrophiques des cadres à Anderlecht, le raccourci est tentant : place aux jeunes formés au club. "Ils ne pourront de toute manière pas faire pire que certains", entend-on chez les supporters.



Oui, mais qui ? À l’exception d’Amuzu, Saelemaekers et Bornauw, Vanhaezebrouck pourrait-il lancer d’autres jeunes de son noyau A dans les prochaines semaines ?