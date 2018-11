Le verre à moitié plein ou à moitié vide ? Il y a deux façons de lire la saison de Sven Kums.

La pessimiste où on remarquera qu’il n’a toujours pas marqué le moindre but sous le maillot anderlechtois et qu’il n’a pas encore vraiment justifié son statut de Soulier d’Or.

Et l’optimiste où on retiendra que son niveau s’améliore de semaine en semaine après avoir loupé une partie importante de la préparation sur blessure. De bon augure pour celui qui deviendra le capitaine et l’unique meneur de jeu quand Adrien Trebel se fera opérer.

En homme modéré et intelligent, Sven Kums est conscient que la vérité se situe probablement entre les deux. Mais avec une vision clairement optimiste de l’avenir.

Vous demande-t-on souvent quand on reverra le Kums de Gand ?

"Oh oui, souvent."

Et vous n’en avez pas marre ?

"Si, clairement (rires)."

(...)