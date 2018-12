Damir Memisevic (T2) et Dejo Lukendic (directeur sportif) nous ont reçus dans la salle des trophées de Borac, le premier club d’Ognjen Vranjes.



Les mines sont basses à Banja Luka. Le samedi de notre visite, Borac, l’équipe locale qui évolue en division 1 de Republika Serpska, soit l’équivalent de la deuxième division, a concédé le nul. “On loupe un penalty et on encaisse un bête but”, râle Damir Memisevic, à la fois T2 et scout du club.

Borac reste toutefois en tête du championnat local et compte bien revenir parmi l’élite l’année prochaine. Le premier club d’Ognjen Vranjes a des projets. Un restaurant de qualité, des bureaux de paris et d’autres magasins ont vu ou vont voir le jour sous les tribunes.

Le Bosnien a passé dix ans dans le club de sa ville. “Et il en est devenu le plus grand joueur de l’ère moderne”, dit Dejo Lukendic, ancien équipier de Vranjes, devenu directeur sportif du club.



Les membres du club ont-ils rapidement compris qu’il allait percer ?

Damir Memisevic : “Il était prometteur et avait déjà sauté pas mal de catégories quand il a été lancé.”



(...)