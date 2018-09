"Vous faites vraiment 1,83 mètre ?" Bubacarr Sanneh (23 ans) se poste à nos côtés pour le prouver. "Vous voyez, c’est juste", sourit-il alors qu’on lui dit qu’il a l’air bien plus grand. "C’est dû à la carrure, vous faites directement immense."

Il se met à rire et confirme que ses larges épaules de déménageur ont également fait parler d’elles en Gambie et au Danemark où il a été affublé des surnoms de the rock et the timber (NdlR : le rocher et l’arbre).

Dans le vestiaire du RSCA, les joueurs ne lui ont pas encore trouvé un nouveau sobriquet. "Ils m’appellent Buba (NdlR : lisez bouba) mais faites comme vous voulez." (rires)

Bubacarr, parlez-nous de votre ville natale…

"Je suis né à Banjul mais j’ai grandi à Serrekunda. Ce n’est pas la plus grande ville du pays mais la plus populaire. Il y a des plages, Banjul n’est pas loin. Ai-je appris sur la plage ? Non, je n’y allais pas si souvent que ça."

Quand avez-vous débuté le football ?

"Je suis passé pro quand j’avais 15 ou 16 ans. Avant, je jouais dans une petite académie locale en parallèle à mes études. J’ai été repéré à l’académie et j’ai fait forte impression grâce à ma taille et ma puissance."

Comment s’est déroulée votre jeunesse en Gambie ?

"C’était difficile (...)