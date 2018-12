Comme annoncé, Anderlecht a organisé une réunion avec les ex-actionnaires en espérant trouver un compromis concernant le litige financier qui existe entre eux et Marc Coucke. Dans un communiqué, le Sporting et Étienne Davignon (encore actionnaire du nouvel RSCA) ont annoncé que l’assemblée s’était déroulée “de façon constructive et sans tensions”.

Il y avait toutefois un absent de marque, à savoir Roger Vanden Stock. Vanden Stock n’était déjà pas présent au match contre Charleroi de dimanche. Vanden Stock n’a pas voulu faire de commentaire. Ses filles, qui sont encore actionnaires, étaient quant à elles présentes.

(...)