Le temps passe vite. Voilà déjà 12 ans que l’attaquant turc Serhat Akin (37 ans) a claqué la porte du Parc Astrid, pour poursuivre sa carrière à Kocaelispor, Konyaspor, Karlsruhe, Turgutluspor, Altay, Grunbach et Berliner AK. Serhat n’a plus atteint le niveau qu’il avait au Sporting et surtout à Fenerbahçe, l’adversaire de demain soir.

Mais depuis l’année passée, il a atteint une popularité record en Turquie, grâce à sa participation à l’émission télévisée Survivor, le Koh-Lanta turc. "70 % du peuple turc (soit 57 millions de personnes) a regardé", nous dit Serhat.

Les tournages ont eu lieu en République dominicaine, où les participants ont résidé pendant six mois. Via des concours et des votes des téléspectateurs, ils devaient éliminer leurs concurrents. "J’ai terminé troisième des trente derniers participants, dit Akin. Mais normalement, j’aurais dû gagner. Beaucoup de gens n’ont pas voté pour moi parce que je suis un ex-joueur de foot. Ils se sont dit que j’avais déjà assez d’argent. C’est typiquement turc. En Belgique, cela n’arriverait jamais. Si Kompany est le meilleur, il gagne."

Ce n’est pas par hasard que Serhat prend Kompany comme exemple. Les deux sont (...)