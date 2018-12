Qui sera le nouvel entraîneur d’Anderlecht ? On ne sait pas encore répondre mais on connaît les premières tendances qui se dessinent parmi les supporters du Sporting. Durant la journée de lundi, vous êtes 6 647 à avoir répondu au sondage sur notre site internet entre 10 h et 18 h. Un vif succès.

On vous proposait neuf potentiels successeurs à Hein Vanhaezebrouck et deux noms sont ressortis assez largement : Frank de Boer et Frankie Vercauteren. Ils ont dominé le classement tout au long de la journée et c’est le Néerlandais qui a fini par l’emporter d’une courte tête.

1. De Boer 1 764 voix

Au chômage depuis 15 mois après son renvoi de Crystal Palace, Frank de Boer ne se presse pas pour retrouver un nouveau défi. Son échec en Angleterre après son passage compliqué à l’Inter a fait pâlir son étoile. Ses quatre titres consécutifs avec l’Ajax (entre 2010 et 2014) pèsent quand même encore dans la balance. Il a refusé beaucoup d’offres exotiques (Bahreïn, Arabie saoudite…) et attend une bonne opportunité. Vous êtes plus d’un quart (26,5 %) à espérer que ce sera Anderlecht.

2. Vercauteren 1 670 voix

Libre depuis son C4 à Al Batin début novembre, Frankie Vercauteren a la cote. Ses trois titres en Belgique (deux avec le RSCA et un avec Genk) ne sont pas oubliés. Lundi à midi, il nous disait ne pas encore avoir été contacté par le Sporting. Il est actuellement en Russie où il réside depuis son limogeage.

3. Wilmots 1 211 voix

Même s’il reste sur un échec avec la Côte d’Ivoire en 2017, Marc Wilmots reste populaire. L’ancien coach des Diables arrive troisième de notre sondage avec 18 % des voix. Il n’a pas encore fait ses preuves avec un club mais il n’attend que ça. Marc Coucke, qui apprécie le boulot qu’il a fourni avec l’équipe nationale entre 2012 et 2016, lui offrira-t-il cette chance ?

4. Mazzù 698 voix

De Boer, Vercauteren et Wilmots sont libres. Felice Mazzù arrive donc premier au classement des entraîneurs en poste que vous aimez. Le Carolo n’a jamais caché son envie de coacher un grand club du Royaume. Plusieurs fois en contact avec le Standard dans le passé, il avait aussi eu des touches avec Bruges et Gand ces derniers mois.

5. Bosz 646 voix

L’entraîneur néerlandais n’est pas le plus connu mais son parcours à l’Ajax (finaliste de la Ligue Europa 2017) lui donne beaucoup de crédit. Et son échec à Dortmund ne l’a pas trop entamé. La preuve, c’est que le Bayer Leverkusen, où Heiko Herrlich est menacé, a pris ses renseignements, selon le très sérieux Kicker.

6. Cocu 311 voix

Renvoyé de Fenerbahçe entre les deux rencontres de Ligue Europa face à Anderlecht, Phillip Cocu sortait d’une période magique au PSV (trois fois champion en quatre ans) mais n’a pas pu confirmer au sein du panier de crabes que représente le vestiaire du Fener’. Il cherche à rebondir rapidement.

7. Montella 144 voix

La carrière de Vincenzo Montella est dans le creux après deux échecs, à l’AC Milan puis au FC Séville. Deux clubs où il collaborait avec Mario Innaurato, ex-préparateur physique du RSCA. Avant cela, l’Italien avait réussi du bon travail à Catane, à la Fiorentina et à la Sampdoria. Son sens du jeu offensif avait séduit à l’époque.

8. Schmidt 102 voix

Un entraîneur suisse qui se fait un nom en Allemagne : non, ce n’est pas René Weiler mais Martin Schmidt. Il avait réussi des miracles avec Mayence mais s’était ensuite planté (comme beaucoup) à Wolfsburg. Son nom a été cité à Benfica mais Rui Vitoria est toujours en poste. Même s’il reconnaît un faible pour les championnats allemand et italien, Schmidt pourrait se laisser tenter par un défi dans une compétition d’un niveau inférieur.

9. Brys 101 voix

Nommé au trophée Raymond Goethals il y a quelques jours (finalement remporté par Philippe Clement), Marc Brys termine dernier du sondage malgré son bon travail à Saint-Trond.