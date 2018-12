Cela faisait bizarre, hier à Neerpede, de ne pas voir la grosse Audi de Hein Vanhaezebrouck garée à sa place habituelle. Viré la veille, Vanhaezebrouck ne s’est pas présenté au centre d’entraînement. Pourtant, il comptait venir vider son casier et dire adieu à ses joueurs. Mais la présence de quelques journalistes, photographes et équipes télévisées devant la grille menant au complexe sportif, doit avoir dissuadé l’ex-coach du Sporting. Il est resté chez lui et n’a pas donné d’interviews.

Mais la vie continue à Anderlecht, et le directeur général Michael Verschueren est donc passé à l’ordre du jour.

(...)