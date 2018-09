Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.





Que faut-il savoir de cette équipe ?

Le plus attrayant des trois adversaires n’est pas un inconnu pour Anderlecht : le Sporting a affronté le Fenerbahçe à deux reprises. Anderlecht a balayé les Turcs du terrain en 1965 (5-1 et 0-0) mais se souvient surtout de l’élimination pour la Ligue des Champions en 2007 (1-0 en Turquie et 0-2 à domicile, lorsque des affrontements avaient eu lieu entre supporters).

(...)