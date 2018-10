Mbokani, Jovanovic et d’autres ont marqué Denis Odoi mais il ne retrouve pas de telles figures dans l’Anderlecht actuel

Denis Odoi avoue ne plus connaître personne à Saint-Trond et ne pas être étonné de ce qui se passe à Lokeren. C’est toutefois au sujet d’Anderlecht qu’il est le plus loquace. Il suit encore de près ce qui se passe dans la maison mauve et se pose pas mal de questions sur ce qui se passe dans son club formateur.

Hein Vanhazebrouck est un coach que vous connaissez et qui vous voulait à Gand. Êtes-vous surpris qu’il n’y parvienne pas avec Anderlecht ?

(...)