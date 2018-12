Anderlecht Morioka, Musona, Milic et Makarenko: les "4M" ou deux mercatos ratés à Anderlecht Yves Taildeman

Morioka, Musona, Milic et Makarenko sont tous des échecs. Les deux derniers jouent grâce à la fébrilité du noyau.



Rarement, Anderlecht aura fait de si mauvais transferts que lors de cette année 2018. Le hasard veut que les quatre M - Morioka, Musona, Milic et Makarenko - soient considérés comme les illustrations des deux mercatos ratés. Van Holsbeeck et Devroe auraient mieux fait de faire signer Mbokani, Mitrovic, Mbemba ou même une seconde fois Markovic…



(...)