Le nouveau directeur général Michael Verschueren a dévoilé son plan ambitieux pour relancer sportivement le Sporting dans les prochains mois et réussir à le replacer sur la carte du football européen. Un plan qui doit aussi permettre de développer la marque RSCA à l’international.

Hein et Zett avisent, le DT et Michael décident

Une des décisions les plus importantes de Michael Verschueren est de créer un nouveau comité de transferts. Il se réunira toutes les deux semaines. Il y aura 7 à 8 membres : Michael Verschueren (le directeur général), le directeur technique désigné à la mi-décembre, le directeur du scouting, le directeur de l’académie des jeunes, un ou deux ex-joueurs incarnant l’ADN du club et le duo Hein Vanhaezebrouck et Pär Zetterberg. Vanhaezebrouck et Zetterberg auront un rôle de conseillers, mais pas de décideurs. Et qui seront les ex-joueurs ? "J’ai déjà entendu beaucoup de noms, mais je n’ai encore contacté personne", sourit Verschueren. Ont déjà été cités en coulisses : Crasson, Scifo, Baseggio, Wasilewski, Walem, De Bilde… Verschueren ne doit pas traîner parce que le prochain mercato arrive. "Ce vendredi, on va définir les profils des joueurs que nous recherchons. Puis, on se met au boulot." Une demi-heure plus tard, Hein Vanhaezebrouck déclarait à la RTBF : "En janvier, il faudrait peut-être un joueur expérimenté dans chaque compartiment de l’équipe."

Gilberto Silva (ex-Arsenal) a dit non

Pour la mi-décembre (au plus tard), (...)