Son surnom est encore Moka et - sauf quand il laisse pousser sa barbe et porte des lunettes de soleil - il ressemble encore au pirate qui faisait trembler les filets à Sclessin (de 1998 à 2001) et au Parc Astrid (de 2001 à 2004). Mais Ivica Mornar (44 ans) a tourné le dos au football.

Il ne va même pas parcourir les 400 kilomètres entre Split et Zagreb pour voir son ancien club à l’œuvre. "Je vais regarder le match à la télé" , dit-il en français plus que correct, depuis un de ses cafés à Split. "Vu qu’il n’y a plus d’enjeu, le Dinamo et le Sporting vont quand même servir du spectacle, non ?"

Ivica Mornar, content de vous avoir retrouvé, quatorze ans après votre départ de Belgique.

"La Belgique… ma deuxième patrie. J’ai dit à mes trois filles (5, 8 et 11 ans) que l’été prochain on irait pendant une semaine en Belgique. Deux jours ne suffisent pas pour rendre visite à mes amis, comme au restaurant Folklor à Bruxelles. Ah… quelle belle époque !"

Vous faites quoi maintenant ?

