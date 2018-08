Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.

Coucke ne sert pas de plateaux de bière dans le vestiaire pour fêter une victoire. Par contre, à tour de rôle, les joueurs doivent gâter les supporters et surtout les VIP. Le but : les divertir et séduire, afin qu’ils restent plus longtemps au stade (et consomment donc plus de boissons), et afin qu’ils reviennent le prochain match.(...)