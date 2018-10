Sven Kums aurait-il lu La DH de ce samedi ? Dans celle-ci, Denis Odoi, qu’il a connu lors de sa formation à Anderlecht, disait : "Si j’étais à Anderlecht pour l’instant, je viendrais dire à Kums qu’il est le patron de cette équipe." Visiblement, les déclarations du joueur de Fulham ont retenti jusqu’au Gaverbeek où Sven Kums a livré un match plus que correct. Et ce n’était plus arrivé depuis longtemps si on excepte le déplacement à Trnava où il faisait partie des moins mauvais Bruxellois.

