Ouf, c’est fini. Le calvaire européen du Sporting s’est enfin terminé jeudi soir à Zagreb. Même quand les Anderlechtois alignaient les 0 sur 18 en Ligue des Champions, il y avait toujours un petit sentiment de tristesse quand ça s’arrêtait jusqu’à la saison suivante. Pas cette fois.

Joueurs, entraîneurs, direction, supporters et journalistes : tout le monde attendait que ça se termine. On a même un peu envié nos confrères qui suivent la Coupe Davis (ou plutôt qui suivaient). Là au moins, on n’est pas obligé de disputer les derniers duels quand il n’y a plus d’enjeu…

