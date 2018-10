Le deal était dans l’air depuis plusieurs semaines mais il avait fallu attendre le mardi 3 octobre 2017 pour l’officialisation, plus de deux semaines après le départ de René Weiler : Hein Vanhaezebrouck s’engageait à Anderlecht pour trois saisons.

Sur papier, le mariage était idyllique. D’un côté, un entraîneur très bien coté (il avait refusé, entre autres, une approche de Wolfsburg quelques semaines plus tôt) et amateur de beau football. De l’autre, une équipe talentueuse mais décriée pour sa production offensive bien trop pauvre et stéréotypée.

(...)