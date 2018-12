Avant la réception de Charleroi ce dimanche, Anderlecht a disputé 23 rencontres officielles cette saison et Vanhaezebrouck a utilisé 8 défenseurs centraux différents. Souvent dans un système à trois axiaux et quelques rares fois à deux. Pour illustrer les manquements défensifs du Sporting, on s’est amusé à calculer la moyenne de points obtenue par chacun de ses défenseurs en se servant des cotes données dans La DH après chaque match. Seule condition pour être coté : avoir disputé au moins 20 minutes par rencontre.

Najar : 6,5/10

Le back hondurien n’a dépanné que 3 fois en défense centrale mais il s’en est tiré honorablement puisqu’il obtient un 6,5 de moyenne. Plus surprenant encore : sa moyenne de points baisse quand on ne prend en compte que ses 3 autres matchs joués sur le côté droit, sa vraie place ! Avec ses 171 centimètres, il n’est cependant pas vu comme une solution d’avenir en défense centrale.

Delcroix : 6,5

