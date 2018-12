Anderlecht La défense d'Anderlecht? "Nos buts, c’est Vidéo Gag…" Christophe Franken

La défense anderlechtoise passe au test de Genk et de son attaque mitraillette.



On pourrait croire à un mieux, mais les chiffres sont en trompe-l’œil. Sur ses trois dernières rencontres, Anderlecht a réussi à garder deux fois le zéro derrière. De quoi faire oublier la série de huit matches en encaissant à chaque fois au moins un but ? Pas vraiment.



(...)