Hein Vanhaezebrouck a sans doute opéré beaucoup de mauvais choix depuis le début du championnat. Mais, à sa décharge, il n’a pas été aidé par la santé de ses joueurs. Le cabinet médical a toujours été rempli et Karim Belhocine commence par la même poisse vu la longue absence de Sambi Lokonga. Nous avons dressé le bilan des forfaits et des durées des rééducations. En tout, 21 joueurs ont été absents pendant 892 jours. Et ils ont loupé 135 matchs. Ne serait-ce pas un record du monde ? Un aperçu.

1. Emmanuel Sowah. 28 matchs, 150 jours.

(...)