Comme attendu, Olivier Ciryack Dhauholou (21 ans) était sur le banc, contre Fenerbahçe. Il n’est pas encore monté au jeu, mais cela pourrait être pour bientôt. "J’ai annoncé à Jonas De Roeck (coach des U21) que j’allais de plus en plus l’intégrer dans le noyau A, dévoilait Vanhaezebrouck à sa conférence de presse. Pour qu’il se mesure à des défenseurs plus physiques et expérimentés, comme Vranjes, Milic ou Sanneh."

