Voilà 46 ans que Jan Mulder (73 ans) a quitté son RSC Anderlecht, mais l’ancien footballeur et actuel éditorialiste, écrivain et personnalité de la télévision flamande et néerlandaise est encore toujours aussi mordu par le microbe mauve et blanc. Et Mulder est inquiet. "J’aimerais avoir tort en fin de saison, mais Anderlecht n’est pas un grand concurrent pour le titre" , dit Mulder.

Qui sont les favoris ?

"Bruges et Genk. Anderlecht n’a pas la classe pure d’un Pozuelo ou Malinovskiy. Et vous savez qui m’a séduit lors de la dernière journée, avant le break international ? Le Standard, face à Bruges. Ça, c’était du football comme je l’aime !"

