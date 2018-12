Après avoir fait des transferts pour Chelsea, Tottenham et le PSV, Frank Arnesen va s’occuper de la politique sportive du RSCA :

Il y a trois semaines, nous avions contacté Frank Arnesen (62 ans) suite aux rumeurs qui le liaient à Anderlecht. "Je reste au PSV et je ne ferai pas d’autres commentaires", avait-il répondu via Whatsapp.

Ce jeudi 20 décembre, il a pourtant bien signé un contrat de trois ans et demi au Sporting. "Depuis le début de la semaine, Michael Verschueren a retenté sa chance et tout s’est accéléré. Ces dernières semaines, je réfléchissais beaucoup à mon avenir au PSV où je ne me sentais plus vraiment à l’aise. En d’autres mots : je me sentais encore trop jeune pour travailler aussi peu", se justifie-t-il dans un néerlandais parfait, l’une des cinq langues qu’il maîtrise avec le danois, l’allemand, l’espagnol et l’anglais.

(...)