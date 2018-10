Rien ne va plus à Anderlecht. Trois jours après le match de la honte contre l’Union, le Sporting n’est pas parvenu à se défaire de Saint-Trond, qui a pourtant joué pendant 73 minutes (avec les arrêts de jeu) à dix contre onze après l’exclusion de Ceballos. Certes, les Mauves ont eu quelques occasions de but et le gardien Kenny Steppe a réalisé le match parfait, mais la crise est désormais totale au Parc Astrid. Surtout après le clash entre le public et Hein Vanhaezebrouck.

Le conflit entre les deux a commencé lors du remplacement de Trebel par Makarenko, à 20 minutes de la fin. Quand le kop s’est mis à siffler, Vanhaezebrouck a levé la jambe pour montrer que son capitaine était blessé, et a ensuite fait un geste de rejet. "Trebel avait un bandage de son cou jusqu’à son genou et a demandé son remplacement à deux reprises", commentait Vanhaezebrouck après le match. "Si les gens ne voient pas cela… Et quand on ne sait pas pourquoi quelqu’un est blessé, on ne siffle pas. C’était déjà la même chose avec Amuzu. Il faudra vraiment que je donne des explications via un panneau…"