Les cadres ont oublié de venir s’exprimer. S’expliquer, même, sur la défaite du RSCA contre le Dinamo Zagreb. Thomas Didillon a, lui, pris ses responsabilités. Sans rien éluder.

Le match

"On est déçu. C’était le match qu’il fallait gagner pour tenter de passer l’hiver en Europe. À dix contre onze, on a le cœur pour les mettre en danger. On a eu quelques situations où on a été un peu dangereux. C’est insuffisant. Ils se sont bien projetés en contre. Je ne sais pas s’ils nous sont supérieurs mais la vérité du match est qu’ils ont gagné. On n’a pas su se mettre au niveau en termes d’agressivité. Il faut plus d’impact."

Les erreurs individuelles

(...)