440 jours après avoir été présenté comme le sauveur d’Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck a donc été viré comme coach du club le plus prestigieux du pays. Son bilan est carrément désastreux. Personne n’a fait pire que lui dans l’histoire d’après-guerre du club.

Cela fait déjà longtemps que Coucke aurait voulu mettre son entraîneur à la porte. Vanhaezebrouck était le coach de l’ancienne direction et Coucke aurait aimé se séparer de tous ceux qui avaient un lien étroit avec Van Holsbeeck et Vanden Stock. Et surtout avec les clients de Mogi Bayat. Il se dit que Francky Dury était sur le point de signer à Anderlecht au terme de la saison passée...

(...)