"Je veux gagner ce match à tout prix. On a raté le coup à Trnava et je refuse une seconde de penser à une défaite en Coupe. Nous ne sous-estimerons pas l’Union. En Coupe, les plus petites équipes se subliment."

Hein Vanhaezebrouck ne compte pas bouleverser tout son effectif. Mais avec les matches qui s’enchaînent (quatre en dix jours), il va effectuer quelques changements.

(...)