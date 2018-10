Anderlecht Bakkali (7/10) au top, plus compliqué pour Sanneh et Saief (5/10): les notes des Mauves après la victoire à Zulte Yves Taildeman

Retrouvez les notes attribuées par nos experts aux joueurs et au coach du Sporting.



Bakkali 7: Le voilà, son premier but. Il a profité de la chute de Heylen, mais sa finition était parfaite. Il a souvent été menaçant et il a poussé ses adversaires à la faute (...)