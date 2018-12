Anderlecht Anderlecht n'a qu'une solution: le club cherche deux nouveaux défenseurs Christophe Franken

La direction s’active pour dénicher un gaucher et un droitier au mercato de janvier. Milic et Vranjes peuvent partir.



Certains chiffres font mal dans les bureaux de Neerpede. Surtout ces deux-ci :



1. Anderlecht a réussi autant de clean-sheets (3) que Waasland-Beveren, lanterne rouge de Pro League.



2. Anderlecht a encaissé 21 buts en championnat, soit seulement 2 de moins que Mouscron, le 14e.



En un mot comme en cent : la défense est busée pour cette première partie d’année. Et pour éviter le redoublement, la direction ne voit qu’une solution : le mercato de janvier. (...)