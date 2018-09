À l’instar de Trebel, Kums souffre également de douleurs récurrentes. Le cartilage de sa hanche lui pose régulièrement des soucis.

Hein Vanhaezebrouck espère le revoir rapidement et l’aligner avec Adrien Trebel malgré le bon début de saison de Yevhenii Makarenko. "On a fait nos meilleurs matches avec Kums et Trebel ensemble la saison passée", sourit-il.



(...)