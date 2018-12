Il doit avoir été 21h35, le 8 décembre 1993, quand Pierre Kompany éteint la télévision à la mi-temps de Brême - Anderlecht. "Allez Vincent. Comme promis, tu vas au lit maintenant." Le petit Vincent, 7 ans et demi et pas encore inscrit au RSCA, obéit. Son club favori mène 0-3 en Ligue des champions. Il s’endormira avec un large sourire.

Son réveil sera moins agréable. "Tu ne me croiras jamais, Vincent. Mais Anderlecht a finalement perdu 5-3", lui dit Pierre pendant le petit-déjeuner. Le petit Kompany soupçonne son papa de lui faire une mauvaise blague. Eh bien non. Brême - Anderlecht est le match le plus surréaliste de l’histoire européenne d’Anderlecht. Voilà jour pour jour 25 ans qu’il a eu lieu. Une reconstitution.

Décembre 1993. Tout roule pour Anderlecht en ce début de saison. Le Sporting est leader avec quatre points d’avance sur Bruges (il vient de battre Gand 2-1) et a fait trembler le grand Milan AC de Papin et Laudrup dans son premier match de Ligue des champions. Surtout, Philip Haagdoren en a fait voir de toutes les couleurs au grand Maldini sur la piste de glace du Stade Vanden Stock, mais le Sporting ne marque pas (0-0).

(...)