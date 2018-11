Les Diablotins de Johan Walem ont hérité de la Pologne, de l’Espagne et de l’Italie.

Andrea Pirlo a eu la main lourde avec les Diablotins. Très lourde. L’ancien milieu de terrain ambassadeur de l’Euro 2019 les a placés dans le groupe A, le plus relevé du tournoi, où les hommes de Johan Walem affronteront tour à tour la Pologne le 16 juin, l’Espagne le 19 puis l’Italie le 22, à chaque fois au Mapei Stadium de Reggio Emilia, l’antre de Sassuolo où les Espoirs établiront leur camp de base.

"C’est un peu le groupe de la mort mais pourquoi pas. La difficulté va aller crescendo. Mes garçons aiment cela. On va se confronter au top, c’est une super expérience. Ils doivent se jouer entre eux aussi. Maintenant, nous avons six mois pour nous préparer, bien visionner les matchs de qualification de l’Espagne et de la Pologne pour mettre toutes les chances de notre côté", note le sélectionneur, enthousiaste, qui va plancher sur le programme des siens au plus vite et qui a pris le temps de nous en dire en un peu plus sur chaque adversaire.