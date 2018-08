Les Diables sont tombés sur une équipe de France à l’image du joueur que Walem a affronté.

Johan Walem a vécu la Coupe du Monde avec des yeux de supporter mais aussi avec le regard du technicien. "Naturellement, j’ai pris du recul. On a vécu cela avec les gens de la fédération. La préparation a été exceptionnelle pour les Diables et ceux qui ont participé. Les voir à ce niveau-là ne m’a pas étonné. On a les qualités pour. Il y a aussi un autre état d’esprit qui a été créé et cela fait du bien de dire que le Belge n’avait pas peur d’affronter les choses. Et il l’a bien fait. Contre le Japon, tu peux être sorti et tu passes, c’est le déclic. Tu surfes dessus contre le Brésil."