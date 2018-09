Bienvenue sur Les Sports +, le nouveau site 100% sports de la DH. Vous pourrez y consulter l'intégralité de nos articles sports et le meilleur de l'expertise DH. Le mode d'emploi? C'est ici.



Timothy Castagne va connaître son premier rassemblement avec les Diables Rouges

Il fait le boulot dans son coin. Tranquille, discret. Timothy Castagne fait pourtant doucement son trou en Serie A. À 22 ans, le latéral issu de la province du Luxembourg se bâtit une sacrée expérience.

La saison passée, sa première en Italie, il a disputé vingt-six rencontres dans l’un des championnats les plus relevés au monde.

"J’ai eu six mois d’adaptation. Le coach m’a ensuite fait entrer dans l’équipe. Progressivement. J’ai joué un peu à gauche, puis à droite. Ce n’est jamais simple d’arriver en Italie et je suis parvenu à bien m’intégrer. J’espère faire encore mieux cette année, mais en Italie, on ne te dit pas : ‘tu seras titulaire indiscutable.’ Tu dois faire tes preuves chaque jour à l’entraînement. Si tu n’es pas bon, le coach en met un autre. Tu dois être à 100 % sinon tu n’auras rien."

(...)