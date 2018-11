Et encore des buts. Après son doublé d’assists contre Mayence, Thorgan Hazard s’est cette fois offert un vrai doublé face au Fortuna Düsseldorf de Dodi Lukebakio (blessé, Benito Raman était absent).

Difficile d’arrêter le Diable rouge en ce moment. En réalité, celui-ci n’a jamais semblé aussi bien dans ses pompes depuis son arrivée en Allemagne en 2015. Il paraît même encore plus à l’aise que durant l’automne 2017, où il s’était montré décisif dans dix matches d’affilée (cinq buts, cinq passes décisives) entre septembre et novembre.

Sept buts marqués depuis fin septembre (en autant de rencontres), trois passes dé’ et 2,5 passes clés délivrées par match en championnat, le Belge n’est déjà plus qu’à un but de son record perso sous le maillot de Mönchengladbach (onze pions ces deux dernières années).

(...)