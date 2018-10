La nouvelle du jour, à l’entraînement ouvert d’hier au stade Roi Baudouin, était que Youri Tielemans ne s’était pas pris de petit pont de la part de Thierry Henry à l’échauffement. On rigole, mais c’était devenu une tradition aux séances des Diables Rouges. Henry adorait montrer ses prouesses techniques aux joueurs du numéro 1 au ranking Fifa. Pour rappel : depuis samedi, Henry n’est plus T2 des Diables Rouges, mais T1 de l’AS Monaco. Alors que tout était déjà réglé depuis plusieurs jours (voir ci-contre), Henry n’a pas annoncé son départ aux joueurs à l’issue du match de vendredi. Il a attendu le lendemain pour les saluer via Instagram. "Pas grave" , estime Axel Witsel, un de ses plus grands admirateurs. "Certes, c’est un peu dommage qu’on n’ait pas eu le temps de lui dire au revoir, mais je pense que lors du prochain rassemblement, en novembre, il viendra jusqu’ici."

Les joueurs auront tout fait pour connaître la vérité au sujet de son flirt avec Monaco avant les journalistes. Witsel : "On l’a charrié toute la semaine avec Monaco pour essayer de savoir mais il n’a pas lâché le morceau. Titi est resté discret."

