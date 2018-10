Diables Rouges Thierry Henry à Monaco ? Mariage princier, timing risqué Nicolas Christiaens

Rien n'est encore signé entre l'actuel T2 des Diables et l'AS Monaco. Mais alors que la rumeur de ce mariage évident avec le club qui l'a lancé prend de l'épaisseur, le principal concerné doit aussi peser le contre…



Deux flirts avec Aston Villa et un avec Bordeaux n'ont pas suffi à éloigner Thierry Henry des Diables rouges. "Rien qui ne pouvait l'exciter autant que de continuer d'occuper ce nouveau poste de numéro 2", résume Robert Martinez dans L'Equipe de ce jeudi. En infligeant des râteaux à ses prétendants, le champion du monde 1998 a prouvé qu'il attendait l'offre idéale pour lancer sa carrière de coach principal. A ce titre, Monaco semble réunir plus de conditions que les deux clubs précités.



(...)