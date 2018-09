Les retrouvailles ne seront pas inédites. Mais nettement plus épicées que celles avec Chelsea en Ligue des Champions la saison dernière avec à la clef une victoire au Wanda Metropolitano (1-2) et un nul à Stamford Bridge (1-1).



Pour la première fois de sa carrière, Thibaut Courtois va affronter l’Atletico Madrid sous les couleurs de l’ennemi, celles du Real.



Dès sa présentation, le Diable avait été interrogé sur ce sujet forcément sensible dans la capitale espagnole. "(...)