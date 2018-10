Dans quelques heures, selon le moment de votre lecture, les Diablotins seront à la fête. C’est en tout cas ce que tout le pays espère. Revivre un Euro U21 comme en 2007, les Belges en sont tout proches. Neuf orteils sont déjà posés en Italie.

Le dixième est en Suède où le groupe s’apprête à défier son dauphin dans le groupe 6. Un match nul suffira à faire péter le champagne. Siebe Schrijvers ne s’en contentera toutefois pas. Le boss de cette équipe, brassard au biceps, veut battre la Suède. Pour rendre la fête encore plus belle.

Êtes-vous conscient de pouvoir écrire l’Histoire ?

"On doit faire le job en Suède. Le groupe se rend compte de l’importance du match. Nous travaillons avec ce groupe depuis le début de la campagne. C’est un projet qui a grandi. Au fur et à mesure, on s’est rendu compte que l’Euro était une vraie possibilité."

