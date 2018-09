Un seul match mais un but et surtout une première victoire en championnat pour l’Inter. Radja Nainggolan n’a eu besoin que de 78 minutes face à Bologne il y a deux semaines pour mettre tout le monde d’accord. Car les Nerazzurri étaient déjà sous pression après leur mauvaise entame : un partage et une défaite. Mais l’Anversois est parvenu à faire sauter la soupape en apportant sa solidité dans les duels, sa défense intraitable, ses relances tranchantes et son efficacité devant le but.



(...)