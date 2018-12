Diables Rouges Qualif Euro 2020: pas besoin de patte de lapin pour les Diables Benoît Delhauteur

Ce dimanche midi, on sera fixé. On connaîtra, en effet, quels seront les adversaires des Diables rouges sur leur route de l’Euro 2020.



Une partie du scénario de ce dimanche après-midi dublinois est déjà écrite. Quels que soient les noms des adversaires, Roberto Martinez dira devant les micros et les caméras qu’il n’y a plus de match facile et qu’il respecte tout le monde.



(...)