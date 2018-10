"Il faut que j’arrête, mes genoux sont en feu". Eden Hazard éclate de rire. Lui qui avait pris l’habitude de célébrer ses buts en glissant a dû changer son rituel. Déjà buteur en semaine contre Liverpool, le Diable a récidivé en championnat dans un nul plaisant arraché par les Reds grâce à Daniel Sturridge (1-1).

Les deux affrontements ont validé sa progression. Ce que Gianfranco Zola, l’adjoint de Maurizio Sarri, explique ainsi : "Je pense qu’Eden est l’un des meilleurs joueurs d’Europe et l’un des meilleurs du monde. Il progresse de plus en plus, il fait les bons gestes au bon moment."

Tout en formulant ensuite une idée qui fait son chemin au sein du nouveau staff des Blues : "Nous n’avons pas encore vu le meilleur de lui."

"Je crois que nous n’avons vu que 70, 75, 80 % de son potentiel", clame d’ailleurs Sarri, persuadé que son nouveau protégé peut aller encore plus loin. À raison. Démonstration en 5 points.

1. PARCE QUE SARRI EN FAIT L’ÉGAL DE RONALDO ET MESSI

(...)