La course au Ballon d’or est à peine achevée que d’autres quêtes de récompenses individuelles vont recommencer. Et Eden Hazard se pose et s’impose comme le grand favori dans l’élection du joueur de l’année en Angleterre, lui qui a déjà été sacré en 2014/15.

Jamais, depuis son arrivée en Angleterre, le Brainois n’avait diffusé une telle impression de maîtrise. De plénitude.

(...)